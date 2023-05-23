Зеленский приехал на один из участков фронта поздравить морпехов с их праздником

23 мая, 10:39
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Зелеснький посетил на фронте морпехов (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Зелеснький посетил на фронте морпехов (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт во вторник, 23 мая, чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником.

Об этом говорится в его Telegram.

Место, куда именно приехал, Зеленский не уточнил. На фото президент находится в окружении морпехов и вручает им награды. Также на одном из них Зеленский общается с командующим морской пехотой Военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенантом Юрием Содолем.

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«Наши защитники. Фронтовый участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждому, кто защищает Украину!» — заявил президент.

Zelenskiy/Official/Telegram
Фото: Zelenskiy/Official/Telegram
Zelenskiy/Official/Telegram
Фото: Zelenskiy/Official/Telegram
Командующий морской пехотой Военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль и Владимир Зеленский (Фото: Zelenskiy/Official/Telegram)
Командующий морской пехотой Военно-морских сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль и Владимир Зеленский / Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

22 марта Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении. 18 апреля президент приехал к военным в Авдеевку Донецкой области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Морпехи Фронт Морская пехота Владимир Зеленский

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