Зеленский приехал в Херсонскую область после подрыва россиянами Каховской ГЭС
Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где продолжается ликвидация последствий после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 8 июня.
Зеленский собрал координационное совещание, на котором обсудили актуальную ситуацию в области после катастрофы. Среди тем:
- эвакуация населения из потенциальных зон затопления;
- ликвидация чрезвычайной ситуации;
- организация жизнеобеспечения затопленных территорий;
- перспективы восстановления экосистемы Херсонской области;
- оперативная военная ситуация в этой зоне.
«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсона», — заявил президент.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.