День ВСУ. Зеленский на Донбассе вручил украинским военным государственные награды и подарки — фото 6 декабря, 13:38 Владимир Зеленский с украинскими военными (Фото:www.president.gov.ua)

В День ВСУ президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область и вручил украинским военным государственные награды.

Об этом сообщает Офис президента во вторник, 6 декабря.

«Имею честь сегодня быть с вами здесь, на Донбассе. Позвольте поздравить вас с вашим праздником и большим праздником всего нашего государства с Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю вам сил, чтобы героически защищать наше государство, как вы это и делаете», — сказал Зеленский, обращаясь к защитникам Украины.

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Глава государства вручил защитникам государственные награды и ценные подарки.

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда командиру 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ полковнику Алексею Майстренко.

«С 24 февраля 2022 года он принимает непосредственное участие в отражении открытой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Полковник спланировал и руководил действиями военнослужащих 54-й ОМБр по освобождению населенных пунктов Спорное Донецкой области и Белогоровка в Луганской области», — говорится в сообщении.

С середины сентября и по сей день оккупанты совершили более 50 штурмовых атак на оборонные рубежи бригады с применением авиации, артиллерии, танков, групп спецназовцев. Несмотря на тяжелую боевую обстановку, личный состав механизированных подразделений под руководством Алексея Майстренко продолжает держать оборону, уничтожая врага всеми имеющимися силами и средствами.

Глава государства также присвоил звание Героя Украины и вручил орден заместителю командира бригады — начальнику отделения артиллерии 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ подполковнику Владимиру Потешкину.

«С марта 2022 года он осуществляет управление огнем бригадной артиллерийской группы, организует артиллерийскую разведку объектов противника. Все это время Владимир Потешкин умело и качественно координирует взаимодействие артиллерийских подразделений бригады, обеспечивает поддержку действий горно-штурмовых подразделений, а также своевременную и качественную задачу огневого поражения противнику», — говорится в сообщении.

На счету Потешкина большое количество уничтоженной техники, вооружения и живой силы противника, в частности, в Киевской области, Попаснянском районе Луганской области и в Бахмутском районе.

Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. В этом году наравне с Днем защитника (14 октября) это один из самых знаковых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.