Подготовка к зиме, проблемы бюджета, встреча с ранеными. Зеленский провел день в Ивано-Франковске

30 июля, 16:10
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Зеленский вручил награды украинским защитникам (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

Зеленский вручил награды украинским защитникам (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

В воскресенье, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск, где посетил реабилитационный центр, в котором лечатся украинские военные и провел заседание Конгресса местных и региональных властей.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

Зеленский встретился с ранеными украинскими бойцами в реабилитационном центре и вручил им государственные награды.

Глава государства поблагодарил от всех украинцев за подвиг и героизм украинских защитников и пожелал им скорейшего выздоровления.

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«Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастические. Гордимся вашей важной работой!», — подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, Зеленский в Ивано-Франковске провел заседание Конгресса местных и региональных властей. Он отметил, что данное заседание является важным сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону на всех уровнях.

«Мы должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несокрушимость должна победить», — отметил Зеленский.

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Президент Украины отметил, что на заседании также обсудили бюджетные вопросы, и сообщил, что местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить с государственной позиции.

Он также добавил, что приоритетом номер один в распределении бюджетных средств является помощь украинским воинам и оборона страны.

«Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты — и государственный, и местный — должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защите, помощь семьям наших героев и вообще защите жизни», — написал президент Украины.

29 июля Зеленский приехал на передовые позиции Сил специальных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ивано-Франковск Госбюджет Владимир Зеленский Контрнаступление силы обороны

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