Разговор Зеленского и Макрона. Украина и Франция впервые начали переговоры о гарантиях безопасности

3 сентября, 18:44
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:zelenskiy_official/Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:zelenskiy_official/Instagram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором обсудили ситуацию на фронте, поставки вооружения, зерновое соглашение и гарантии безопасности для Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента в воскресенье, 3 сентября.

Зеленский сообщил своему французскому коллеге о текущей ситуации на фронте и потребности украинских военных для дальнейшей деоккупации территорий. Глава государства поблагодарил Францию за поставки и расширение военной помощи для Украины.

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«Высоко ценю всегда конкретные позиции Франции относительно сроков и объемов предоставления оборонной поддержки. Также ценю твои (обращение к Макрону — ред.) постоянные усилия по активизации поддержки со стороны наших партнеров», — заявил Зеленский.

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В своем Twitter украинский президент добавил, что лидеры стран «обсудили следующие оборонные пакеты».

Главы государств считают, что следует продолжить работу «зернового коридора» и углубить сотрудничество в защите морских путей. Отдельно Зеленский отметил о необходимости усиления безопасности Одесского региона.

Пресс-служба украинского главы отмечает, что президенты приняли решение о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности в рамках декларации G7, а также согласовали идею расширения саммита мира с привлечением стран Глобального Юга.

Гарантии безопасности для Украины — что известно

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

Гарантии предусматривают:

  • помощь Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии — поставки оружия, поддержку в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в сферах разведки и кибербезопасности, техническую и финансовую поддержку и т.д;
  • меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации для того, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину всем необходимым;
  • помощь в привлечении страны-агрессора России к ответственности — усиление санкционного давления, замораживание активов, механизмы репараций и суд над виновными в преступлениях против Украины и украинцев;
  • дальнейшую поддержку демократического развития Украины.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией. 16 августа Болгария присоединилась к этой декларации.

На следующий день Латвия, Литва и Эстония присоединились к гарантиям безопасности.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Франция Военная помощь Владимир Зеленский Эммануэль Макрон зерновое соглашение Формула мира гарантии безопасности

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