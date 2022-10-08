Зеленский предупредил украинцев о высокой минной угрозе 8 октября, 22:57 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о высокой минной угрозе на территории нашей страны, призвал не пренебрегать предупреждениями о минах и не посещать закрытые спасателями территории.

Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении 8 октября.

«Очень прошу всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе. Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрязнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждение относительно мин, не посещайте закрытую опасность территории, сообщайте, пожалуйста, полицию, ГСЧС или местные власти о любых обнаруженных минах или неразорвавшихся боеприпасах», — сказал президент.

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В начале августа заместитель начальника отдела управления пожарной безопасности ГСЧС Украины Анатолий Шкарбута сообщил, что для полного разминирования территорий в Украине может потребоваться от 7 до 10 лет.