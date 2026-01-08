Зеленский предупредил о возможном комбинированном ударе РФ ночью: Пытаются воспользоваться погодой
Зеленский предупредил о возможном новом российском массированном ударе (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном российском массированном ударе в ночь на 9 января. Об этом он сообщил во вторник, 8 января.
Он подчеркнул, что важно обращать внимание на воздушные тревоги в ближайшие дни.
«Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован», — сказал президент.
Ранее в КГГА обратились к киевлянам из-за похолодания и ударов РФ по энергосистеме и призвали позаботиться о своей безопасности.
Киевлянам советовали найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить их адреса для быстрой ориентации в случае необходимости.
Кроме того:
- Зарегистрируйте заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках, свечи, спички и запасные батарейки.
- Не забудьте о теплых вещах, одеялах, а также об утепленных местах для домашних животных.
- Сделайте запас питьевой и технической воды, а также пищи длительного хранения, не требующей электроэнергии для приготовления.
- При возможности утеплите квартиру или дом: заклейте стыки окон, проверьте изоляцию и используйте теплоизоляционный материал.
Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки на энергетику вечером 7 января полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Утром в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.
В Днепропетровской области без света остаются, по данным ДТЭК, около 600 тысяч человек, около миллиона жителей — без тепла и воды.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.