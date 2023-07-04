Зеленский предупредил Макрона о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС 4 июля, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський/Telegram)

Вечером во вторник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В частности, глава государства сообщил Макрону, что российские оккупанты готовят теракт на Запорожской АЭС.

«Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ», — заявил Зеленский.

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Также во время разговора президенты обсудили последние события в России и на линии фронта. Обсуждалась и тема предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Зеленский также поблагодарил Макрона за крупную партию вооружения от Франции.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.

По данным ВСУ, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

Инфографика: NV