На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно жестокое — Зеленский 20 августа, 22:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Россия «может постараться сделать что-то особенно мерзкое и жестокое».

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении в субботу, 20 августа.

«Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно — противное и жестокое», — заявил Зеленский.

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По его словам, одна из ключевых задач страны-агрессора — унизить украинцев, обесценить их возможности, защитников; распространить уныние, страх и конфликты.

«Поэтому важно ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым враждебным провокациям столько, сколько нужно», — подчеркнул президент.

Накануне в Министерстве внутренних дел украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед 24 августа — Днем Независимости Украины — и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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