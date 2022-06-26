«Если вы не просто наблюдатели». Зеленский предложил союзникам Украины помочь с созданием современной ПВО

26 июня, 23:29
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрелов россиянами Харькова (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Последствия обстрелов россиянами Харькова (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания в Украине современной и мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава государства отметил, что тема ПВО постоянно обсуждается с союзниками. В данном вопросе «уже есть некоторые договоренности».

«Современная система. Полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. Партнерам следует двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели», — заявил Зеленский.

Видео дня

Президент напомнил, что во время ракетного удара по Киеву утром 26 июня пострадала гражданка РФ.

«Россия сегодня вновь ударила ракетами по Киеву рано утром. Вторая армия мира „победила“ детский садик и жилой дом. Погиб мужчина… есть раненые, среди них ребенок… Ранена его мать. К слову, гражданка России. Ей в нашем государстве ничего не угрожало. Она была в полной безопасности, пока в самой России не решили, что все теперь для них одинаково вражеское: женщины, дети, детские сады, жилые дома», — заявил Зеленский.

Читайте также:

Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Резников — Запада: Развертывание ПВО в Украине должно быть в стратегии НАТО, а европейскую часть РФ нужно демилитаризировать

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

Читайте также:
Ракетный террор. Последствия российского удара по жилому дому в Киеве — фоторепортаж

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=UZB14bbof2I
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ПВО Ракетные удары Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины ПВО Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X