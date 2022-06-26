«Если вы не просто наблюдатели». Зеленский предложил союзникам Украины помочь с созданием современной ПВО 26 июня, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов россиянами Харькова (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания в Украине современной и мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава государства отметил, что тема ПВО постоянно обсуждается с союзниками. В данном вопросе «уже есть некоторые договоренности».

«Современная система. Полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. Партнерам следует двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели», — заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что во время ракетного удара по Киеву утром 26 июня пострадала гражданка РФ.

«Россия сегодня вновь ударила ракетами по Киеву рано утром. Вторая армия мира „победила“ детский садик и жилой дом. Погиб мужчина… есть раненые, среди них ребенок… Ранена его мать. К слову, гражданка России. Ей в нашем государстве ничего не угрожало. Она была в полной безопасности, пока в самой России не решили, что все теперь для них одинаково вражеское: женщины, дети, детские сады, жилые дома», — заявил Зеленский.

Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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