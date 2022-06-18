Зеленский подал в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции 18 июня, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Amnesty International Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия над женщинами в субботу, 18 июня.

Об этом говорится на сайте парламента.



Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин.

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Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. По состоянию на май 2021 конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.

На сайте президента уже создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе на петицию было сказано, что Владимир Зеленский "последовательно поддерживает" защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.

В июне 2020-го он поддержал петицию с призывом о ратификации и подписал указ о мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию и защите прав людей, переживших такое насилие. На основании указа Кабинет министров в апреле 2021-го утвердил соответствующий план мер.



Накануне в инициативе Марш женщин заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию:



«Это станет для Украины важным шагом в евроинтеграционном процессе. В отличие от российского мира, где домашнее насилие декриминализировано и не является преступлением и где женщины никоим образом не защищены. Мы должны подчеркнуть направление, в котором движется наша страна, — это путь евроинтеграции!»



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