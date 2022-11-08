Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климата от войны 8 ноября, 21:57 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климата от военных действий.



Об этом Офис президента сообщил в Telegram.

«Российская война принесла энергетический и продовольственный кризисы. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Армия РФ превратила эту атомную станцию на военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную на Конференции, а именно - создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий», — подчеркнул президент.

Видео дня

Отмечено, что в мероприятии этого года участвуют около 100 лидеров государств и правительств.