Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климата от войны

8 ноября, 21:57
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климата от военных действий.

Об этом Офис президента сообщил в Telegram.

«Российская война принесла энергетический и продовольственный кризисы. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Армия РФ превратила эту атомную станцию на военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную на Конференции, а именно - создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий», — подчеркнул президент.

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Отмечено, что в мероприятии этого года участвуют около 100 лидеров государств и правительств.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ООН Климат Владимир Зеленский

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