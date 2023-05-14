«За закрытыми дверьми». Зеленский предлагал захватить территорию РФ и взорвать трубопровод Дружба — WP 14 мая, 01:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Во время совещаний «за закрытыми дверями» президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить часть России и взорвать трубопровод Дружба, нефть через который получает Венгрия.

Об этом, ссылаясь на секретные данные Пентагона, сообщает Washington Post.

Глава государства предлагал захватить российские населенные пункты, чтобы получить больше рычагов давления на кремль. Также Зеленский был недоволен действиями Венгрии, и выдвигал идею парализовать местную промышленность, взорвав нефтепровод Дружба. Именно из этого трубопровода Венгрия получает нефть из РФ.

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"Зеленский подчеркнул, что Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить, вероятно, венгерскую промышленность, которая в значительной степени опирается на российскую нефть", - говорится в документах Пентагона.

Представители администрации Джо Байдена анонимно отметили, что Украина неоднократно давала обещание не наносить западным вооружениям удары по территории РФ. Поэтому такие слухи не могли стать причиной отказа в поставках ракет ATACMS.

«Украина неоднократно обязывалась ответственно и стратегически применять оружие, предоставленное США, когда это необходимо для противодействия российской агрессии, и мы уверены, что так будет и дальше», — заявил представитель США.

Инфографика: NV