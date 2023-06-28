Зеленский предлагает изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников 28 июня, 13:34 Зеленский предлагает изменить официальную дату празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает изменить даты трех государственных праздников — Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Согласно проекту закона № 9431, Зеленский предлагает такое изменение праздничных дат:

25 декабря — Рождество Христово ( вместо 7 января ) — с целью отказаться от российского наследия и навязанной даты празднования Рождества;

— Рождество Христово вместо ) — с целью отказаться от российского наследия и навязанной даты празднования Рождества; 15 июля — День Украинской Государственности ( вместо 28 июля ), поскольку в этот же день почитается память князя киевского Владимира Великого;

— День Украинской Государственности вместо ), поскольку в этот же день почитается память князя киевского Владимира Великого; 1 октября — День защитников и защитниц Украины ( вместо 14 октября), что связано с украинскими военными традициями чествования День Покрова Пресвятой Богородицы.

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Ранее Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Это означает, что с 1 сентября 2023 года верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:

Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января

День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря

Крещение — 6 января вместо 18 января

В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.

