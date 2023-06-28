Зеленский предлагает изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский предлагает изменить официальную дату празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает изменить даты трех государственных праздников — Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
Согласно проекту закона № 9431, Зеленский предлагает такое изменение праздничных дат:
- 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января) — с целью отказаться от российского наследия и навязанной даты празднования Рождества;
- 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля), поскольку в этот же день почитается память князя киевского Владимира Великого;
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября), что связано с украинскими военными традициями чествования День Покрова Пресвятой Богородицы.
Ранее Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.
Это означает, что с 1 сентября 2023 года верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:
- Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января
- День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря
- Крещение — 6 января вместо 18 января
В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.