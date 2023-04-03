Зеленский — в Ягодном: Желаю Путину провести остаток жизни в подвале и с ведром вместо туалета 3 апреля, 17:19 Зеленский посетил подвал села Ягодное, где россияне содержали сотни людей (Фото:Офис президента)

Во время визита в село Ягодное Черниговской области в понедельник, 3 апреля, где российские оккупанты пытали украинцев, президент Украины Владимир Зеленский пожелал диктатору Владимиру Путину провести остаток дней в таких же условиях.

Зеленский побывал в том подвале и пообщался с людьми, пережившими оккупацию — «страдания, пытки, бесчеловечное отношение ко всему живому». Он напомнил, что до захвата Ягодного здесь жили 400 человек и около 370 россияне удерживали в этом подвале 27 дней.

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«Кроме наших воинов, хочу поблагодарить всех местных жителей и местные власти, которые каждый день в этой оккупации боролись за свою жизнь. Могу добавить только одно: пожелать президенту России провести остатки своих дней в подвале и с ведром вместо туалета», — заявил Зеленский.

3 марта 2022 года российские оккупанты вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и согнали в школьный подвал. Здесь оккупанты месяц держали в тесном подвале почти все село — 367 человек — в том числе детей и пожилых людей.

