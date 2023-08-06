День Воздушных сил ВСУ. Зеленский поздравил украинских военнослужащих с праздником и вручил государственные награды 6 августа, 18:02 Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ и вручил государственные награды (Фото:Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Воздушных сил ВСУ и вручил государственные награды.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала главы государства.

«Когда мы говорим о наших Воздушных силах, мы говорим о спасителях жизни. Когда мы поздравляем с профессиональным днем Воздушные силы, мы благодарим за тысячи спасенных жизней в городах и селах во всех уголках независимой Украины. Украина может сражаться и жить, потому что есть наши воины, которые очищают наше небо от российского зла», — заявил глава государства.

Видео дня

Зеленский убежден, что «наступит время, когда в украинском небе не найдется ни одного места ни одному российскому истребителю, ни одной российской ракете и ни одному дрону оккупантов».

«Слава Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает защищать украинское небо и украинскую жизнь!», — сказал президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины «с честью выполняют самую главную задачу — беречь жизни людей, достигают нужных нашему государству мощных результатов и приобретают настоящую славу для каждого и каждой из нас, для всей Украины».

Зеленский поблагодарил каждого военнослужащего Воздушных сил ВСУ за защиту украинского неба и уничтожение ракет и дронов российских оккупантов.

«Спасибо всем вам, украинские воины, за каждую сбитую российскую ракету и каждый уничтоженный дрон врага!», — резюмировал глава государства.