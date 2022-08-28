День авиации. Умения украинских летчиков стали настоящей легендой — Зеленский

28 августа, 00:04
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Украинские летчики защищают небо с первых дней вторжения российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинские летчики защищают небо с первых дней вторжения российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских летчиков и всех причастных к их работе с Днем авиации.

«В последнюю субботу День авиации. Праздник людей, без которых не представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи», — заявил Зеленский.

Видео дня

Президент отметил, что умения украинских летчиков после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов стали настоящей легендой.

«За полгода 18 летчиков получили звания Герой Украины, десятки награждены государственными наградами. Я неоднократно слышал наивысшую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров», — сообщил президент.

Отдельно глава государства поблагодарил родителей украинских пилотов «за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень много, чтобы приблизить нашу победу».

https://www.youtube.com/watch?v=H9kfNLkPL9A
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В последнюю субботу августа в Украине традиционно отмечают День авиации.

День авиации ежегодно отмечается начиная с 1993 года, а в этом году выпал на 27 августа. Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря, а День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — 7 августа. Сегодня мы одинаково поздравляем и гражданских, и военных авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта.

https://www.youtube.com/watch?v=lPiLjag7SHE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиация Война в Украине Владимир Зеленский Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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