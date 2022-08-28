День авиации. Умения украинских летчиков стали настоящей легендой — Зеленский 28 августа, 00:04 Украинские летчики защищают небо с первых дней вторжения российских оккупантов (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских летчиков и всех причастных к их работе с Днем авиации.

«В последнюю субботу День авиации. Праздник людей, без которых не представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи», — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что умения украинских летчиков после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов стали настоящей легендой.

«За полгода 18 летчиков получили звания Герой Украины, десятки награждены государственными наградами. Я неоднократно слышал наивысшую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров», — сообщил президент.

Отдельно глава государства поблагодарил родителей украинских пилотов «за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень много, чтобы приблизить нашу победу».

В последнюю субботу августа в Украине традиционно отмечают День авиации.

День авиации ежегодно отмечается начиная с 1993 года, а в этом году выпал на 27 августа. Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря, а День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — 7 августа. Сегодня мы одинаково поздравляем и гражданских, и военных авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта.

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