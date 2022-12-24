«Мы не ждем чуда, потому что творим его сами». Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — видео 24 декабря, 19:50 Зеленский записал рождественское видеообращение (Фото:Скриншот видео Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 24 декабря, опубликовал Рождественское видеопоздравление для украинцев.

Видеообращение президента опубликовано на его официальных страницах в соцсетях.

Украинский народ встречает Рождество вместе, независимо от того, кто где находится, и не будет ждать чуда, поскольку творит его сам, сказал президент.



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Публикуем также текст обращения главы государства в канун Рождества.

В этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И традиционный дух Рождества мы можем ощущать иначе. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновляюще могут звучать рождественские колокольчики. Из-за сирены воздушной тревоги, или еще хуже — выстрелов и взрывов.



В этом сражении у нас есть еще одно, мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, которые склоняют нас делать доброе дело и одолевать зло. Главный акт мужества — выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря ни на что.

Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то на трассе, в пути — от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры истерзанной пулями крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей — украинцев, приютивших украинцев. В Закарпатье, на Буковине, Львовщине, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит Щедрик на ином языке — в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам. Где бы мы ни были — мы будем сегодня вместе.



Вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить Рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей в бомбоубежищах. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие Кинжалы. Они сломаются о наш стальной дух.



И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости.



Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки — бодро как никогда — чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных — в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме — мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга.



И если не будет тепла — будем обниматься долго, чтобы согреть друг друга. Мы будем отмечать свои праздники! Как обычно. Мы будем улыбаться и радоваться. Как обычно. Отличие одно. Мы не будем ждать чуда. Потому что творим его сами.

