Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами — Зеленский 31 декабря 2022, 23:11 Владимир и Елена Зеленские (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом в кратком обращении, которое он опубликовал в своих соцсетях.

«Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно — в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он — в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что сегодня есть только одно желание, которое «воплотится не чудом, а нашим трудом».

" С Новым годом! Годом нашей победы", — подытожил президент.

