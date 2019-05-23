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Зеленский поздравил морскую пехоту с профессиональным праздником: Буду всегда верен вам

Вчера, 12:49
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Зеленский поздравил морскую пехоту с профессиональным праздником: Буду всегда верен вам - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником.

Поздравления с днем морской пехоты Зеленский опубликовал в Facebook.

«Девиз морской пехоты Украины — „Верный всегда!“. Спасибо, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!», — заявил Зеленский.

23 мая 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Дне морской пехоты Украины».

Указ вводил профессиональный праздник морских пехотинцев и новые береты оттенка морской волны для военнослужащих.

Теги:   Владимир Зеленский Морская пехота

Спецтема   Зеленский — новый президент

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