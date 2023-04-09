«Мы все одинаково верим в свободу». Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой 9 апреля, 08:58 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинцев и христиан, которые в воскресенье, 9 апреля, по новоюлианскому календарю отмечают Пасху. В своем приветствии он отметил, что, несмотря на исповедание разных религий, мы все верим в свободу.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

«Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира. Это День нашей Победы. Совместной. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего символизирует праздник Господнего Воскресения. С Пасхой!», - отметил Зеленский.

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Он добавил, что современный мир стремится жить свободно. В этом мире, подчеркнул президент, ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека.

«На страже этого мира сегодня стоит Украина. Сражается за свою землю и борется за свои ценности», — добавил глава государства.

9 апреля христиане, следующие григорианскому и новоюлианскому календарю, отмечают Пасху или праздник Воскресения Христова. Это один из важнейших праздников для верующего, символизирующий победу жизни над смертью. В основе праздника лежит библейский рассказ о том, как Иисус воскрес после распятия на кресте.