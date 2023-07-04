Зеленский поздравил американцев с Днем независимости США 4 июля, 16:53 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Во вторник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США с Днем независимости.

Его обращение приводит пресс-служба Офиса президента.

Он подчеркнул, что США, несмотря на совершенные ошибки в прошлом, остаются демократическим, сильным и свободным государством.

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«Счастливого 4 июля, Америка! И, пожалуйста, помни, что в коалиции свободных и смелых ты всегда можешь рассчитывать на Украину-союзника», — заявил Зеленский.

Инфографика: NV

Справка: День независимости — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от Королевства Великобритании; празднуется в США 4 июля.

Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля. День независимости — это национальный праздник США.