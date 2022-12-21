Эта неделя будет чрезвычайно важной для всей зимы и следующего года — Зеленский 21 декабря, 00:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что эта неделя будет чрезвычайно важной для успешного прохождения зимы и следующего года.

"Эта неделя чрезвычайно важна для Украины - для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы - границы Украины", - заявил президент.

Видео дня

Глава государства отметил, что по дороге в Бахмут он проехал много городов Донбасса, где люди сейчас "буквально борются за жизнь".

"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для тех результатов, которых ожидают все украинцы. Которые ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледар, Клещиевка... Это наша Луганщина, это наш юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу", - заявил Зеленский.

Во вторник, 20 декабря, Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

Во время посещения передовых позиций президент заслушал доклад военных об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям.

4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.