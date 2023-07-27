«Благодарен всем, кто спасает людей». Зеленский посетил больницы в Николаевской и Днепропетровской областях — видео
Президент Украины Владимир Зеленский приехал к медикам в Николаевской и Днепропетровской областях и вручил государственные награды в День медицинского работника Украины (Фото:скриншот из видео Telegram Zelenskiy/Official)
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Очаков Николаевской области, где посетил медицинский стабилизационный пункт. Ранее в этот день он посетил больницу Мечникова в Днепре.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала главы государства.
«Стабилизационный медпункт в Очакове. Здесь получают медицинскую помощь раненые на передовой защитники Украины», — написал Зеленский.
Глава государства сообщил, что лично вручил государственные награды военным медикам.
«Горжусь всеми, кто защищает государство! Благодарен всем, кто спасает людей!», — резюмировал Зеленский.
Ранее президент Украины посетил больницу имени Мечникова в Днепре, где встретился с медиками, которые спасают жизни украинских защитников.
«Вы такие же герои, как и военные, на своем фронте. Спасибо за спасение наших ребят и девушек. За то, что вы отдаете все свое время и силы для возвращения здоровья наших бойцов. Очень уважаем вас и гордимся тем, что у нас есть такие врачи. Победы вам и всем украинцам, здоровья вам и вашим семьям!», — заявил Зеленский во время своего визита.
Глава государства также поздравил медиков на Николаевщине и Днепропетровщине с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.