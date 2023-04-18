Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области 18 апреля, 14:39 Владимир Зеленский с украинским военным (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Донецкой области. Глава государства приехал в Авдеевку.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой Донецк по ситуации в районе его ответственности.

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Президент пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

«Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно», — сказал он.

В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео с последствиями российских обстрелов Авдеевки.

Память погибших защитников почтили минутой молчания.

Зеленский вручил военным государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена За мужество ІІ и ІІІ степеней.

Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский в Авдеевке 18 апреля — фото

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Кроме того, Зеленский посетил госпиталь, где лечатся украинские защитники. Глава государства ознакомился с работой передовой хирургической группы, в частности, сортировочного отделения, противошоковой, операционной палат и палаты интенсивной терапии.

Президенту продемонстрировали эвакуационный автобус Scania, способный перевозить одновременно пятерых лежачих пациентов и 16 сидячих. Автобус, оснащенный современным медицинским оборудованием, уже выполнил более 90 рейсов.

Фото: Офис президента

Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге защитники отмечены медалями За военную службу Украины.

«Благодарю вас за службу. Желаю скорейшего выздоровления. Всего вам лучшего», — сказал глава государства.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Президент также пообщался с медицинским персоналом госпиталя и отметил представителей медицинской службы ВСУ орденами Даниила Галицкого за спасение жизней украинских защитников.

«Хочу поблагодарить и пожелать вам как часть той команды, которая борется за победу для Украины, здоровье, которое вы даете нашим ребятам», — отметил Зеленский.

22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Президент заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.