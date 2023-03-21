«Битва — поворотный момент в борьбе». Зеленский посетил Мощун в годовщину освобождения села и вручил награды защитникам

21 марта, 15:59
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Владимир Зеленский в Мощуне (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в Мощуне (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память защитников, погибших во время обороны и освобождения от российских окупантов села Мощун Киевской области во вторник, 21 марта. Там он вручил государственные награды.

Об этом говорится на сайте главы государства.

По словам Зеленского, битва за Мощун стала одним из переломных моментов в истории современной Украины и «одним из поворотных моментов борьбы за свою свободу и началом конца врага».

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Офис президента
Фото: Офис президента

«Оккупанты трижды пытались осуществить здесь переправу основных сил и прорваться на Киев. Наши бойцы трижды не давали этого сделать. И наконец оттеснили врага и заставили его отступить. Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним и вся Украина», — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что после битвы, которая завершилась 21 марта, Украина смогла освободить другие населенные пункты Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей.

Офис президента
Фото: Офис президента

Президент передал ордена Золотая Звезда Герою Украины майору Александру Корнийчуку и супруге погибшего майора Вячеслава Ходаковского, который получил звание Героя Украины посмертно. Они осуществляли сложные боевые вылеты с начала большой войны.

21 марта 2022 года во время уничтожения техники противника самолет Ходаковского и Корнийчука Су-24М обстреляли из вражеских ЗРК и ПЗРК. Экипаж принял все меры для отвода борта от Мощуна и после этого решил аварийно покинуть самолет. Штурману удалось катапультироваться и выжить, а летчику не хватило высоты.

Также Зеленский вручил ордена и медали военным ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбе, ГСЧС, ГБР, СБУ.

Офис президента
Фото: Офис президента
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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