Зеленский посетил Харьковскую область: встретился с украинскими защитниками 29 мая, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где встретился с украинскими военными. Об этом говорится в его Telegram.

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"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" — заявил президент.



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