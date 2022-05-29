Зеленский посетил Харьковскую область: встретился с украинскими защитниками
Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где встретился с украинскими военными. Об этом говорится в его Telegram.
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"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" — заявил президент.
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