Зеленский приехал в Ахтырку и Тростянец, где вручил награды военным и гражданским 28 марта, 15:25 Владимир Зеленский в Ахтырке (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ахтырку и Тростянец Сумской области во вторник, 28 марта, — через год после героической обороны городов от российских оккупантов.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский вручил представителям власти Ахтырки почетное отличие города-героя. Он напомнил о тяжелых потерях и жестоких ударах России по жилым кварталам города из авиации и РСЗО. По словам президента, в боях за Ахтырку и всю Сумскую область украинцы боролись за защиту и для других городов, в частности Харькова и Киева.

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Фото: Офис президента

«Украинцы будут жить здесь, на своей земле, в своих городах и селах, которые мы должны восстановить после войны. И я уверен, что это обязательно будет. Привлечем к ответственности всех убийц из Российской Федерации, террористов и само государство-агрессора. И ни одной раны, нанесенной этой войной, мы не оставим на теле нашего государства», — подчеркнул Зеленский.

Также он принял участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Тростянца от россиян. Зеленский вручил государственные награды защитникам обеих городов — ордена За мужество III степени и медали За военную службу Украине. Награды получили и работники СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ, ГСЧС. Кроме этого, нескольким гражданским (некоторым посмертно) вручили орден княгини Ольги ІІІ степени и ордена За мужество ІІІ степени.

Фото: Офис президента

Накануне Зеленский приезжал на передовые позиции военных в Запорожской области. На прошлой неделе он посетил позиции защитников на Бахмутском направлении, а также Харьков и Херсонскую область.

