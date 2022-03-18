Зеленский поручил максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за границы 18 марта, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за границы.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент отметил, что прежде всего это касается продуктов питания, горючего и других товаров, удовлетворяющих базовые потребности общества.

Видео дня

«Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, необходимых сейчас украинцам. Если для этого нужно убирать налоги и акцизы во время военного положения, мы готовы это сделать. Если для этого нужно убрать таможенников, не понимающих задач военного времени, действовать быстро — мы это сделаем», — сказал он.

Он отметил, что будет ждать соответствующих решений до конца дня.

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