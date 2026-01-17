Не исключил кадровые перестановки. Зеленский пообещал принять решение по укреплению ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новые решения по работе Воздушных сил ВСУ.
Об этом Зеленский сообщил в субботу, 17 января, во время специального селекторного совещания, посвященного ситуации в энергетике.
По его словам, есть поручение министру обороны относительно работы Воздушных сил и защиты неба. «Будут решения», — подытожил президент.
16:43 В видеообращении он уточнил, что обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым работу ПВО, а также последствия российских ударов и обстоятельства каждой вражеской атаки.
Все действия россиян должны детально анализироваться, пояснил Владимир Зеленский. Он заявил, что украинская защита «должна стать значительно сильнее» и что все необходимые решения будут приняты — включая кадровые.
В основном там обсуждалась ликвидация последствий российских ударов по инфраструктуре. Президент назвал самыми сложными регионами Киев и Киевскую область, а также Харьков и Запорожье. В течение дня должна быть исправлена ситуация в Одессе, заверил Зеленский.
Были также доклады о ситуации в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Отдельное поручение президента касалось киевских домов, в которых до сих пор нет отопления. «К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов», — отметил Владимир Зеленский.
16 января президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве сообщил, что Украина получила от партнеров «серьезный пакет» вооружения с ракетами для систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, до поступления нового пакета несколько систем ПВО были без ракет.
В ночь на 17 января российские агрессоры атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 75 — шахеты. Воздушные силы сообщили, что обезврежено было 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны.