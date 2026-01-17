Не исключил кадровые перестановки. Зеленский пообещал принять решение по укреплению ПВО

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 17 января, во время специального селекторного совещания, посвященного ситуации в энергетике.

По его словам, есть поручение министру обороны относительно работы Воздушных сил и защиты неба. «Будут решения», — подытожил президент.

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16:43 В видеообращении он уточнил, что обсудил с министром обороны Михаилом Федоровым работу ПВО, а также последствия российских ударов и обстоятельства каждой вражеской атаки.

Все действия россиян должны детально анализироваться, пояснил Владимир Зеленский. Он заявил, что украинская защита «должна стать значительно сильнее» и что все необходимые решения будут приняты — включая кадровые.

В основном там обсуждалась ликвидация последствий российских ударов по инфраструктуре. Президент назвал самыми сложными регионами Киев и Киевскую область, а также Харьков и Запорожье. В течение дня должна быть исправлена ситуация в Одессе, заверил Зеленский.

Были также доклады о ситуации в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Отдельное поручение президента касалось киевских домов, в которых до сих пор нет отопления. «К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов», — отметил Владимир Зеленский.

16 января президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в Киеве сообщил, что Украина получила от партнеров «серьезный пакет» вооружения с ракетами для систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, до поступления нового пакета несколько систем ПВО были без ракет.

В ночь на 17 января российские агрессоры атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, из них около 75 — шахеты. Воздушные силы сообщили, что обезврежено было 96 российских дронов на севере, юге и востоке страны.