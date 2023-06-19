«Делают полезное и точное дело». Зеленский похвалил британские ракеты Storm Shadow 19 июня, 23:31 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые используют ВСУ.

«Британские Strom Shadow — дальнобойные ракеты — делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте. Как и много другого поставленного именно британцами оружия. И у этого нашего сотрудничества будет весомое продолжение», — заявил президент.

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В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский также сообщил главе правительства текущие потребности вооруженных сил.

Сунак и Зеленский обсудили подготовку саммита НАТО в Вильнюсе, содержательное наполнение этой встречи Альянса и восстановление Украины после войны.

«Сегодня есть и весомое политическое решение Британии по санкциям — сохранять санкции против России, пока агрессор не компенсирует весь нанесенный ущерб нашим людям, нашей стране. И очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, которые связаны с ним, связанные с той системой господства, которую построил Кремль на территории России, — чтобы все они были использованы так же на компенсацию ущерба, нанесенного российской войной и террором. Это будет справедливо, и я благодарен всем британцам, которые поддерживают нас на пути справедливости», — заявил Зеленский.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, подчеркнув, что ракеты будут использовать на суверенной территории страны.



Инфографика: NV