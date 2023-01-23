«Шольц обещал больше». Зеленский похвалил немецкую систему IRIS-T 23 января, 06:13 Система IRIS-T (Фото:_AD_CHANEL6/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил систему противовоздушной обороны IRIS-T , которую передала Германия.

Он отметил, что канцлер Олаф Шольц обещал поставки дополнительных систем.

"Что касается неба – нужны системы противовоздушной обороны. Здесь я благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошая система, нам бы их побольше. Но Шольц обещал – поверим канцлеру, будем ждать", - заявил президент.

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11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T «как можно быстрее».

До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Киев получит еще три системы ПВО IRIS-T только в 2023 году.