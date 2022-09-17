«Будем бить крепче». Нужно время и концентрация на обороне — Зеленский о наступлении ВСУ 17 сентября, 23:17 Украинские военные в освобожденной от оккупантов РФ Казачьей Лопани в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В последние сутки в ситуации на фронте не было существенных изменений, сейчас нужно полностью сосредоточиться на обороне и сохранять устойчивость, заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения в субботу, 17 сентября.

По его словам, ВСУ, подразделения разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно вытесняют оккупантов из Украины, но «еще нужно время и усилия».

«Многие российские солдаты уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные российские военные сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого», — заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что временно оккупированные города Украины, в частности Херсон, Бердянск, Мариуполь, Донецк, Луганск и полуостров Крым, будут освобождены так же как Киевская, Черниговская, Сумская и теперь Харьковская области.

«Повсюду, где есть Украина, будет наш флаг и нигде не останется этого зверства — рашизма, повторяющего то, что делали нацисты», — добавил Зеленский.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры. В освобожденных городах и поселках находят массовые захоронения и пыточные.

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