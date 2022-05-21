Зеленский подтвердил, что защитников Азовстали должны обменять 21 мая, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, эвакуированные с завода Азовсталь, должны быть освобождены по процедуре обмена.

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Об этом он заявил в интервью в эфире национального телемарафона.

«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на Азовстали», – сказал Зеленский.

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По словам президента, дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя — ООН, Красного Креста и России. Они гарантировали, что все военные будут в безопасности. Теперь украинцы должны ожидать того или иного формата обмена.

«На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод (защитников) и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное... Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с территории Азовстали были эвакуированы практически все защитники Мариуполя и гражданские.



По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.



Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.



Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Вместе с ними на заводе находились мирные жители, которые спасались от российских обстрелов.

По данным украинских властей, эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая.



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