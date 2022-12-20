Зеленский подписал законопроект об отборе судей КСУ, который противоречит рекомендациям Венецианской комиссии 20 декабря, 16:02 КСУ (Фото:Верховная Рада / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе. Этот документ критиковали эксперты, он также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии.

Согласно карточке законопроекта № 7662 на сайте парламента, документ вернули с подписью президента 20 декабря.

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Этим законопроектом предлагается привлечь к проведению конкурса новый специальный орган — Совещательную группу экспертов (СГЭ). В ее состав должно входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии За демократию через право, а также международных и иностранных организаций.

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Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту после его принятия. В частности, комиссия рекомендует упростить процедуру избрания члена СГЭ парламентом во избежание парализации институции, а также увеличить количество ее членов до семи. К тому же седьмой член должен быть по международной квоте.

Кроме того, кандидатов в судьи, которых СГЭ признает непригодными, следует исключить из дальнейшего разбирательства и не назначать на должность.

После голосования Рады за законопроект в нынешней редакции многие юристы выразили свое возмущение. Например, в аналитическом центре Фонд DEJURE заявили, что Зеленский должен ветировать принятый законопроект и вернуть его в Верховную Раду со всеми необходимыми рекомендациями.

Движение Чесно тогда написало, что законопроект не предусматривает участие независимых экспертов в процессе отбора судей.

В Большой семерке ранее говорили, что законопроект № 7662 должен предусматривать значительное привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса. При этом, как отмечает глава правления DEJURE Михаил Жернаков, в принятой редакции этого нет.

Выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, когда будут принимать решения о членстве Украины в ЕС.