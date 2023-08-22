Рекомендация Еврокомиссии. Зеленский подписал законопроект, возобновляющий спецпроверки кандидатов на должности судей 22 августа, 20:20 Владимир Зеленский (Фото:Theodore Manolopoulos/Greek Presidency Press Office/Handout via REUTERS)

Во вторник, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9322, согласно которому возобновляются специальные проверки кандидатов на должности судей.

Законопроект № 9322 возвращен в Верховную раду с подписью главы государства 18 августа, сообщается на сайте парламента.

Как отметили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), такие проверки комплексно осуществляет ряд государственных органов.

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«НАПК же проверяет внесен ли человек в Реестр коррупционеров, а также достоверность сведений, указанных в декларации. Проверяется и соответствие расходов декларанта и членов его семьи на приобретение активов доходам, полученным законным путем за весь период жизни», — говорится в сообщении.

Если НАПК установит несоответствие имущества доходам более чем на 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то орган, осуществляющий назначение на должность, отказывает претенденту, добавили в Нацагентстве.

20 августа 2023 года этот законопроект вступил в силу. Этим решением Украина выполнила первую рекомендацию Европейской Комиссии по членству в ЕС. Учтены и рекомендации Венецианской комиссии, усиливающие роль международных экспертов в отборе кандидатов.

«Украина должна сформировать и соблюдать высокие стандарты осуществления правосудия. Проверка кандидата на должность судьи — это тот необходимый фильтр, который поможет отсеять неблагочестивых уже на старте и не допустить их к судебной власти. Это большой запрос от граждан, которые идут за защитой в суд под время военного положения, а также требование наших международных партнеров», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

17 августа Зеленский подписал закон о порядке отбора судей Конституционного суда. Он назвал закон одним из ключевых для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении уже в 2023 году.

Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет выполнить все семь условий Еврокомиссии до октября, но переговоры о вступлении начнутся до конца года.