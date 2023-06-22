Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз в Украину книг из России и Беларуси 22 июня, 11:40 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский все же подписал закон, который запрещает ввоз в Украину и распространение здесь книг из России и Беларуси.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 22 июня.

Речь идет о законе 2309-ІХ — О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины.

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«Считаю закон правильным», — написал Зеленский.

По его словам, текст документа направили институтам ЕС. Там должны оценить, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

20 июня в ответе на петицию, в которой президента призвали подписать закон, Зеленский говорил, что Минюст и МИД предложили ветировать его, поскольку некоторые нормы могут не соответствовать Конституции и стандартам ЕС.

На фоне общественной дискуссии в соцсетях также запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон, к которому присоединились Оксана Забужко, Тамара Ореха-Зерня, Владимир Вятрович и другие писатели, издатели, общественные деятели.

19 июня 2022 года Верховная Рада приняла законопроект № 7459, который предусматривает, в частности, запрет ввоза и распространения в Украине издательской продукции из РФ, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины.

