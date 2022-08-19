Зеленский подписал закон о запрете повышения тарифов на горячую воду и отопление

19 августа, 01:13
Тарифы на отопление не будут расти в Украине (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)

Тарифы на отопление не будут расти в Украине (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца действия военного положения и шесть месяцев после.

Закон Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления был принят 29 июля.

Видео дня

Согласно закону в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей.

Также в документе предусмотрены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.

Читайте также:
Отопительный сезон 2022−2023. Как готовиться к зиме в отдельных городах Украины во время войны — советы эксперта

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

https://www.youtube.com/embed/CcIO0tIOq14
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военное положение Отопление Тарифы Отопительный сезон Горячая вода Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Китайские шахматы. Почему звезда Гонконга закатывается

Сегодня порт больше не является свободной, инновационной финансовой столицей мирового класса. Это просто еще один китайский город

18 августа, 20:13
Мнения
Карл Бильдт
Экс-министр иностранных дел Швеции
Поражение США в Афганистане положило начало войне в Украине?

Россия, похоже, восприняла уход США из Афганистана как приглашение начать новую собственную войну

18 августа, 13:17
Мнения
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
18 августа, 12:34
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X