Зеленский подписал закон о запрете повышения тарифов на горячую воду и отопление 19 августа, 01:13 Тарифы на отопление не будут расти в Украине (Фото:Julian Hochgesang/Unsplash)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым запрещается повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца действия военного положения и шесть месяцев после.



Закон Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления был принят 29 июля.

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Согласно закону в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей.

Также в документе предусмотрены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.

Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд кубометров газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Как сообщалось, фиксированные тарифы были предусмотрены меморандумом между правительством, Нафтогазом и местными властями, подписанном в сентябре 2021 года.

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