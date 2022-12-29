Одно из условий Евросоюза. Зеленский подписал закон О медиа 29 декабря, 20:13 Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В четверг, 29 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон О медиа. Его принятие является одним из требований, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Согласно карточке законопроекта, документ был внесен в парламент еще в 2020 году. Однако в первом чтении его одобрили только в августе 2022 года, а поддержали этот документ во втором чтении 13 декабря.

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Принятие этого законопроекта необходимо для начала переговоров по вступлению в ЕС. Представительство ЕС в Украине поддерживало планы парламента рассмотреть его. Законопроект должен обеспечить конкурентный медиарынок с правилами для всех, независимым регулятором и соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.

Как пишет Детектор медиа, законопроект предлагает ввести регуляцию онлайн-СМИ и веб-платформ, а также привлечь Нацсовет к формированию «черных списков» людей, угрожающих нацбезопасности.

Некоторые положения документа критиковали из-за якобы послаблений для русскоязычной медиаиндустрии, но в Слуге народа это опровергали и говорили, что он, наоборот, увеличивает квоты. В Нацсовете также заявляли, что законопроект не отменяет «черные списки», действовавшие семь лет, а делает ведение списка «более цивилизованным».