Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига Смеха Вчера, 23:09 3445 Цей матеріал також доступний українською elenochka_bukharova via Instagram Владимир Зеленский в шоу Лига Смеха в Киеве elenochka_bukharova via Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт Лиги смеха (Проект Студии Квартал 95), где он раньше был ведущим, в Киеве и вышел на сцену.

Об этом стало известно из сообщений зрителей в соцсетях.

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, поздоровался с публикой, но сразу на сцене появился Евгений Кошевой, который стал новым ведущим шоу, и отобрал у президента микрофон. Зеленский ушел смотреть концерт в зал, он сидел с женой в 6 ряду.

Накануне первая леди также опубликовала в своем Instagram фото с концерта.

По результатам выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта и 21 апреля, победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более 73% голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины. Инаугурация президента прошла 20 мая.