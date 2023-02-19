От боев на Донбассе зависят будущие планы ВСУ — Зеленский 19 февраля, 00:41 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам под Бахмутом (Фото:REUTERS/Евхен Титов)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от боев на Донбассе зависит «очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время».

Глава государства отметил, что в Донецкой области сейчас проходят очень сложные бои. Зеленский также поблагодарил военных, ведущих бои в этом районе.

"Я благодарю десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, гармашей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских! Сегодня есть за что отметить бойцов, действующих на Запорожском направлении. 128-я отдельная бригада сил ТрО - спасибо вам, ребята, за отражение атак! Хочу также поблагодарить сегодня всех наших воинов-связистов за отличную службу! Всем, кто эффективно и вовремя обеспечивает логистику для наших войск, и всем Силам поддержки Вооруженных Сил Украины! Благодарю вас!", - заявил президент.

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14 февраля на фоне встречи в формате Рамштайн в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине удержаться и продвинуться во время контрнаступления весной.

О том, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, Остин говорил еще 20 января.

По мнению директора Национального антарктического центра и экс-командира роты батальона Айдара Евгения Дикого, серьезные наступательные действия украинской армии начнутся уже ближе к лету.

