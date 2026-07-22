После назначения Драпатого главкомом Зеленский заявил, что новое командование должно оправдать доверие общества

22 июля, 20:53
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ поблагодарил украинцев за доверие к новому военному командованию.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения в среду, 22 июля.

«Я хочу сегодня особо поблагодарить всех в Украине — всех военных, всех гражданских — за доверие к новому военному командованию. Важно, чтобы это доверие переросло в повышенную мотивацию наших защитников», — сказал глава государства.

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Президент отметил, что важно, чтобы новое командование было сильным и оправдало то доверие, которое сейчас продемонстрировало общество.

Зеленский добавил, что государство предоставляет все инструменты.

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Увольнение Сырского и назначение Драпатого — что известно

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Михаил Драпатый (Фото: NV)
Михаил Драпатый / Инфографика: NV

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий ДШВ.

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22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Михаил Драпатый

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