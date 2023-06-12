Зеленский поблагодарил украинских военных за успехи на фронте

12 июня, 01:35
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые успешно ведут боевые действия на фронте.

«Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. ОСУВы Хортица, Таврия, все, кто сейчас в боях, все, кто на позициях, все, кто помогает. Я благодарю вас. Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта», — заявил президент.

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11 июня бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Также 11 июня были освобождены Благодатное и Макаровка.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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