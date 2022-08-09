Десятки спасенных жизней. Зеленский поблагодарил ВСУ за сбитые ракеты Калибр

9 августа, 01:24
Украинские военные за сутки сбили четыре ракеты Калибр (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные за сутки сбили четыре ракеты Калибр (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинские зенитные и противовоздушные войска за уничтожение российских ракет Калибр.

«Особенно хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования Центр и воздушного командования Юг за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены с акватории Черного моря. Четыре сбитых Калибра — это десятки спасенных жизней украинцев», — заявил президент

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Президент отметил, что государство работает над том, чтобы в Украине было больше оружия для уничтожения российских ракет.

«Да, наших военных средств еще не хватает, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты. И мы сделаем все, чтобы такие средства у нашего государства появились. Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично, но уменьшить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает», — сообщил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=CGP9enaXpfI
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Утром 8 августа российские оккупанты выпустили по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все четыре сбили силы ПВО: одну — в Одесской области, еще три — в центральных регионах Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 крылатых ракеты.

Инфографика: НВ
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины Калибр ПВО Украины

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