«Нас не сломить». Пусть теперь каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином — Зеленский 7 июля, 23:58 Остров Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских военнослужащих, которые принимали участие в борьбе за остров Змеиный.

В своем вечернем видеообращении он напомнил, что операция по освобождению Змеиного длилась около двух месяцев.

«Хочу сегодня поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный — там установлен наш национальный флаг. Два месяца длилась эта операция», — сказал он.

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Зеленский добавил, что Украину не сломить и она будет дальше бороться за свою свободу.

«Разведка, Силы специальных операций, „альфовцы“, СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый русский капитан — то ли корабля, то ли или самолета — видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломить», — заявил он.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.



Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.



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