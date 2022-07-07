«Нас не сломить». Пусть теперь каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином — Зеленский

7 июля, 23:58
Остров Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)

Остров Змеиный (Фото:radiosvoboda.org)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских военнослужащих, которые принимали участие в борьбе за остров Змеиный.

В своем вечернем видеообращении он напомнил, что операция по освобождению Змеиного длилась около двух месяцев.

«Хочу сегодня поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный — там установлен наш национальный флаг. Два месяца длилась эта операция», — сказал он.

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Зеленский добавил, что Украину не сломить и она будет дальше бороться за свою свободу.

«Разведка, Силы специальных операций, „альфовцы“, СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-Морские силы, Воздушные силы. И пусть теперь каждый русский капитан — то ли корабля, то ли или самолета — видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломить», — заявил он.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.

https://www.youtube.com/watch?v=OISey6X6fzQ

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины Остров Змеиный

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