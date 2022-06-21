Приняли крайне важное решение. Зеленский поблагодарил нардепов за ратификацию Стамбульской конвенции 21 июня, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за ратификацию Стамбульской конвенции.



«Сегодня они сделали очень важную работу. Я благодарен всем нашим народным депутатам, которые поддержали нашу евроинтеграцию. Хочу отметить: голосование за конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия — эту конвенцию чаще называют Стамбульской по месту подписания — ее в Украине, как говорят, долго „сбивали“, десятками лет», — заявил Зеленский.

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Глава государства также поблагодарил нардепов за голосование за антикоррупционную стратегию и поддержку закона об управлении отходами.

«Важный экологический документ. Мы боролись за него 3 года. Закон несколько раз срывался из-за влияния олигархов, и теперь проголосован наконец. Спасибо!», — заявил президент.

В понедельник, 20 июня, Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. «За» проголосовали 259 нардепов, «против» — восемь, воздержались — 28.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию в 2011-м, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была основным требованием Марша женщин.

Этот международный договор Совета Европы предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин, домашнего насилия, преследования, принудительных браков и абортов, стерилизации, а также защиту пострадавших, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия и другие меры по его предотвращению или наказанию. По состоянию на май 2021 года конвенцию ратифицировали 33 страны, еще 12 подписали.

На сайте президента создавали две петиции с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию — обе набирали более 25 тысяч голосов. 17 февраля в ответе на петицию было сказано, что Владимир Зеленский последовательно поддерживает защиту прав людей, переживших домашнее насилие и насилие по половому признаку.

В июне 2020-го он поддержал петицию с призывом о ратификации и подписал указ о мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию и защите прав людей, переживших такое насилие. На основании указа Кабинет Министров в апреле 2021-го утвердил соответствующий план мер.



Накануне в инициативе Марш женщин заявили, что в условиях полномасштабной войны вопрос защиты женщин еще более актуален, и призвали ратифицировать Стамбульскую конвенцию:



«Это станет для Украины важным шагом в евроинтеграционном процессе. В отличие от российского мира, где домашнее насилие декриминализировано и не является преступлением и где женщины никоим образом не защищены. Мы должны подчеркнуть направление, в котором движется наша страна, — это путь евроинтеграции!»

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