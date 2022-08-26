Профессионализм украинских атомщиков спасает Украину и Европу от российского террора на ЗАЭС — Зеленский 26 августа, 23:33 Зеленский поблагодарил сотрудников Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Запорожской АЭС, которые обеспечивают безопасность под давлением российских оккупантов.

«Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить и всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чья профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодолевают последствия российского террора на станции», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что ситуация на ЗАЭС остается рискованной и опасной. Любые действия России ставят станция «за шаг до катастрофы».

«Важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Важно, чтобы российские войска вышли со станции и соседних районов и пропала угроза обстрелов станции», — заявил Зеленский.

Во время обращения 25 августа президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас МАГАТЭ и другие международные организации действуют недостаточно быстро и что каждая минута пребывания российских оккупантов на Запорожской АЭС — риск радиационной катастрофы.



25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов. На следующий день один из остановленных энергоблоков снова подключили к сети.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.

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