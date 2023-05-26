Зеленский поблагодарил нацгвардейцев, которые уничтожили два Су-25 в Запорожской области 26 мая, 00:43 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Нацгвардии, которые сбили в Запорожской области два российских Су-25.

Глава государства отметил, что один из военных уже получил звание Герой Украины.

«Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских „сушек“ 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особенно метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету. Спасибо, ребята! Молодцы», — заявил президент.

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Бойцы Нацгвардии в четверг, 25 мая, уничтожили из ПЗРК один российский штурмовик Су-25 и серьезно повредили второй.

25 мая российские оккупанты пытались ударить парой Су-25 по позициям Сил обороны. Бойцы НГУ отработали по вражеским целям из ПЗРК.

