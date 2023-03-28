Зеленский поблагодарил спецподразделение Kraken за работу в Бахмуте 28 марта, 00:10 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский особо выразил благодарность спецподразделению Kraken за работу в Бахмуте Донецкой области.

«Кстати, хочу поблагодарить бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте. Подразделение Кракен, как всегда, на высоте. Молодцы, ребята!», - заявил президент.

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Глава государства также отметил, что 27 марта впервые проводил заседание Ставки главнокомандующего на выезде – в Днепре.

"Командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации. Генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома и других», - заявил президент.

27 марта спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Черевый сообщил, что Бахмут Донецкой области остается направлением главного удара врага. Он напомнил, что ВСУ удается сдерживать окупантов уже почти 9 месяцев.