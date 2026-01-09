Зеленский подтвердил ночной удар российской ракетой «Орешник» по Украине

Взрыв в Киеве во время массированной атаки РФ 9 января 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что войска страны-агрессора России ночью 9 января нанесли удар по Украине с использованием ракеты средней дальности Орешник. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, в результате массированной атаки по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры в Киеве и области повреждены 20 жилых домов, в столице четверо погибших, среди них — медик. В частности, Россия осуществила повторный удар по одному из домов в Киеве в то время, когда там находились экстренные службы.

Реклама

Также продолжается ликвидация последствий обстрела во Львовской области.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты нанесли удар именно тогда, когда в Украине происходит значительное похолодание. Сейчас специалисты работают над восстановлением отопления и электричества для населения. Президент анонсировал сегодня встречу энергетического штаба, на котором ожидает доклада по всем деталям восстановительных работ.

«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, с которыми в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность — сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры», — указал Зеленский и призвал партнеров усилить ПВО Украины.

Российский массированный удар 9 января и применение ракеты Орешник — главное

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 9 января Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области. Цель попала во Львовской области, где в результате атаки была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

В Воздушном командовании Запад сообщали, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех элементов.

В то же время Минобороны РФ заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар», в частности комплексом Орешник, в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Реклама:

В Киеве в результате массированного удара РФ 9 января четверо погибших, в том числе медик, и 25 пострадавших. Возникли перебои с теплоснабжением и электричеством, на левобережье ввели экстренные отключения света и ввели ограничения в работе метро.